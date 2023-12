Fini difende Meloni contro tutti: "Premierato legittimo. Il Mes lo approverà"

La vecchia Repubblica ha processato la nuova. Il premierato è in pratica un parlamenticidio, il presidente della Repubblica viene colpito al cuore. Se non fosse stato per Fini, il gip Gianfranco Fini, la premier veniva condannata alle elezioni a vita. Per l’ex presidente della Camera, il “pm” Fausto Bertinotti, “questa riforma è un colpo di stato bianco, qui si chiede l’eutanasia del Parlamento. Questa costruzione ha un’ambizione alta. Siamo di fronte a un’ipotesi fondativa regressiva”. Fini: “Non la promuovo, non la boccio, ma la riforma non può essere demonizzata”. L’avvocato vero, quello che doveva difendere Meloni, il giurista che ha scritto la riforma, Francesco Saverio Marini, al momento della chiamata, non si trovava: “Professore? Dov’è il professore?”. L’aula di questo processo (verbale) era la saletta dei gruppi parlamentari. L’evento è stato organizzato dall’Asp (Associazione stampa parlamentare) e dall’Associazione ex parlamentari. La presiede Peppino Gargani, sei legislature con la Dc, 88 anni, ed è più tonico di Giovanni Donzelli. Quattro presidenti della Camera come relatori. Zaffate di dopobarba. L’idea: ragionare sulla riforma della premier. Era stato Fini, il giorno precedente, in Via della Scrofa, a darci la dritta, e pure un etto di chiacchiera: “Il Mes? come volete che finisca. Verrà approvato”.

