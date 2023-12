Se la destra avvia un'inchiesta sul superbonus, finisce indagata lei

Ogni partito si costruisce la sua commissione, e intende usarla come un maglio per colpire gli avversari, spesso però secondo misteriosi calcoli e rimbalzi. Forse non del tutto calcolati

L’idea è geniale. Poiché il Superbonus 110 per cento è stato all’origine di un’innumerevole quantità di truffe, e poiché l’esborso multimiliardario ha di fatto contribuito al deficit e alla crescita del debito pubblico nonché all’ipoteca su ogni manovra finanziaria da qui ai prossimi sei anni, ecco che nella maggioranza hanno trovato la seguente brillante escogitazione: sai che facciamo? Facciamo una bella commissione parlamentare d’inchiesta e così, intanto che si avvicinano le elezioni europee, tiriamo pure una botta a Giuseppe Conte che del Superbonus è il papà. Se non fosse, tuttavia, che se Conte è il papà del superbonus, ecco bisogna anche ricordare che Salvini è la mamma, e Giorgia Meloni è un po’ la zia acquisita. Infatti il benedettissimo provvedimento che ha sfasciato i conti e ci ha avvicinato alle finanze pubbliche dello Zimbabwe fu sì opera di Conte e di Roberto Gualtieri ministro dell’Economia del Pd, ma quando il bonus fu prorogato da Mario Draghi c’era la Lega che festeggiava al governo mentre Fratelli d’Italia, che stava all’opposizione, s’era battuta contro ogni ipotesi di revisione (al ribasso): “Così fermate il motore dell’economia”. Anzi, la loro proposta consisteva in una mega estensione: se i condomìni possono rifarsi le facciate, perché non possono farlo anche gli alberghi e i ristoranti. Più Superbonus per tutti! E dunque, come ben si capisce, questa commissione parlamentare d’inchiesta, nata per colpire Conte e il Pd, finirebbe col coinvolgere anche il centrodestra. Un po’ come accadde a Matteo Renzi quando inaugurò la mitologica commissione sulle banche. Doveva essere la sordina sul caso banca Etruria, finì che non si parlò d’altro che di Banca Etruria. Ovviamente.