Nasce il sindacato di destra Rai, indicato leader Palese. Vespa: “Usigrai mi ha maltrattato”

Trecento iscritti, tra antagonismo e orgoglio, hanno lasciato il sindacato unitario per la nuova sigla. In "Unirai" c'è la destra contro l’“egemonia”

Sono trecento (iscritti) come gli spartani, il loro Leonida è Genny Sangiuliano e se afferrano Sigfrido Ranucci ora lo fanno nero, anzi, Bruno (Vespa). Siamo finiti all’auditorium Due Pini, sulla Cassia, per raccontare la Rai delle Termopili. Nasce il sindacato dei giornalisti di destra e il nome è un programma. Si chiama Unirai ma viene fondato per separarsi, dall’Usigrai, il sindacato unitario, qui anche detto il sindacato dei “puzzoni”, ma, ovviamente, si fa per dire perché “alla fine siamo colleghi”. In compagnia del direttore del Tgr, Casarin, tifoso dell’Inter, con cui stringiamo amicizia malandrina, entriamo nell’accampamento Rai di destra. Contiamo almeno tre direttori che ci hanno querelato, uno che ci ha ammonito, oltre al solito Francesco Giorgino, il mezzo busto Rai che ci guarda come se gli avessimo tamponato l’auto. Grazie a Casarin riusciamo forse a “transare” con tutti loro perché oggi il nemico è caduto: “Abbracciamoci, fratello”.