Pnrr rimodulato. Per la Ragioneria dello stato mancano ora 15 miliardi

Abbiamo “vinto” in Europa, ma rischiamo di non avere “cassa” in Italia. Abbiamo festeggiato in fretta. Siamo certi che la rimodulazione del Pnrr sia stata un successo? Ci sono i soldi per pagare le opere uscite dal piano, ma che saranno finanziate da altri fondi collegati? Alla Ragioneria dello stato la risposta sarebbe “no”. La Commissione Ue ha dato il via libera alle modifiche proposte dal governo. E’ nato il nuovo Pnrr di Fitto-Meloni, il guaio è che la vecchia culla dobbiamo pagarla noi. A debito. Il fabbisogno per compensare le opere definanziate ammonterebbe a circa 15 miliardi: è ora l’angoscia della Ragioneria. Peseranno sul bilancio ordinario e sono “investimenti”. E’ la voce che Meloni e Giorgetti vogliono scorporare dal Patto di stabilità. Se non avverrà ci sarà un impatto sui conti della legge di Bilancio, il peggioramento del saldo. Abbiamo sbancato o finiamo sbancati?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE