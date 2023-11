Dopo le armi colombiane e i respiratori cinesi, ora D'Alema fa il lobbista per 2.500 euro al mese

I respiratori (senza marchio Ce) fatti acquistare per circa 3 milioni di euro alla protezione civile dai cinesi durante la pandemia, poi l’indagine per corruzione sul traffico d’armi con la Colombia (“Noi stiamo lavorando perché? Perché siamo stupidi? No, perché siamo convinti che alla fine riceveremo tutti noi 80 milioni di euro”). Ecco. Ora Massimo D’Alema fa anche il lobbista per una compagnia aerea in cambio, a quanto pare, di 2.500 euro netti al mese. Che sono all’incirca lo stipendio di un impiegato di banca. D’altra parte, stavolta, fa sapere la persona che lo ha ingaggiato, cioè l’amministratore delegato di Aeroitalia intervistato ieri dalla Verità, “qui non c’è nessuno da corrompere. D’Alema non è stato chiamato per quello”. Appunto. Non ne dubitavamo. Se infatti scriviamo oggi questo articolo è soltanto per notare con rammarico che D’Alema ha inspiegabilmente fatto di se stesso un personaggio cui sono vietati i pregi della non più giovane età. Ovvero quelli morali: la ponderazione, la scelta, la misura, il limite. Ma anche quelli fisici: il riposo, la calma, la cautela... il ballo del liscio.

