“Se Crosetto parla così, avrà le sue ragioni”, dice da Italia Viva Raffaella Paita

C’è il ministro della Difesa Guido Crosetto che, intervistato dal Corriere della Sera, due giorni fa, parla di presunte riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come “fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta Giorgia Meloni”. Ci sono le opposizioni che chiedono a Crosetto di riferire in Aula, e il Pd che si rivolge all’Antimafia, auspicando un’audizione del ministro – che intanto si dice pronto a incontrare l’Anm: “La mia è una preoccupazione, non un attacco”, dice Crosetto. “Chiedo a Crosetto che vengano fugati sospetti e ombre”, risponde il presidente Anm Giuseppe Santalucia: “Se c’è da denunciare lo faccia, se c’è da chiarire lo faccia, ma non lasci queste parole nel vuoto”. Ma non è la prima volta, in questi anni, in cui il tema della possibile e sotterranea esistenza di quella che Crosetto ha chiamato “opposizione giudiziaria” si fa strada in modo trasversale. E ieri, da Italia Viva, l’ex premier Matteo Renzi, definendo “di sicuro interesse” le parole di Crosetto, si è rivolto alla premier Giorgia Meloni, a proposito della riforma della giustizia annunciata e non avviata: “Di che cosa ha paura?”. “Se Crosetto ha fatto quelle affermazioni, ha di sicuro le sue motivazioni”, dice al Foglio la senatrice e coordinatrice nazionale di Iv Raffaella Paita, nel giorno in cui un primo “pacchetto giustizia” arriva in Consiglio dei ministri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE