“Le europee? La Lega mai con i socialisti. FdI e FI? Non lo so”, dice il vicesegretario Crippa

Il voto per il Carroccio è l'unico contro la sinistra? "Noi siamo granitici nelle nostre idee. Lavoriamo per l'unità del centrodestra, ma andiamo dritti per la nostra strada. Non accettiamo ultimatum. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Un patto anti-inciuco? Vedremo"

Di ultimatum e doppi giochi, per il momento, non vuole sentirne parlare. “Perché la Lega lavora per l’unità del centrodestra”. Poi ci sono i distinguo: “Detto questo noi siamo e resteremo fedeli alle nostre idee. Mai coi socialisti. Noi andiamo dritti per la nostra strada”. Il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa, sempre richiestissimo in Transatlantico, lo assicura: “Non ci sarà nessuna giravolta sulla strada che porta a Bruxelles e gli alleati di oggi resteranno tali anche dopo le elezioni. La nostra posizione in Europa è nota da tempo e non cambierà”, dice al Foglio. La prima, plastica, dimostrazione arriverà domenica prossima a Firenze, davanti a qualche migliaio di militanti, con l’evento europeo convocato dalla Lega. Si terrà alla Fortezza da Basso: sul palco si alterneranno Matteo Salvini, a fare gli onori di casa, e gli altri leader della destra europea che fanno capo al gruppo Identità e democrazia. Questa mattina sarà proprio il segretario del Carroccio a presentare la manifestazione alla Stampa estera. E’ già campagna elettorale. A Firenze sono attesi, tra gli altri, la leader del partito tedesco Afd Alice Weidel, (forse) il vincitore delle elezioni olandesi Geert Wilders, e soprattutto Marine Le Pen del Rassemblement national. Oltre agli amici austriaci e portoghesi, per dirla con le parole dello stesso Salvini. Tutto il meglio (o il peggio) del nazionalismo in Europa.