Ferrovie per lo stato. La contesa Meloni-Salvini per privatizzare i binari

Per avere il denaro del Pnrr serve ammodernarle, per farlo meglio occorre privatizzare: la privatizzazione chi la gestisce? Lo “stato” delle Ferrovie misura oggi lo stato di salute del governo. Un manager competente ha conquistato Meloni, ma se ha conquistato Meloni il rischio è che non piaccia a Salvini. Il manager, in scadenza, è Luigi Ferraris. Ha curato la privatizzazione di Poste, è stato cfo di Enel, ad di Terna. Nel 2021, Mario Draghi lo ho nominato ad di Ferrovie. La società ha quattro poli: infrastrutture (Anas, RfI), passeggeri (Trenitalia) logistica (merci), urbano (stazioni). Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha promesso di quotare una parte. La parte che fa gola è l’Alta velocità, ma quella strategica è la rete. La logistica è la vera frontiera. Meloni vuole gestire personalmente la privatizzazione di Fs e crede in Ferraris. Fitto è entrato in conflitto con l’ad di Rfi scelto da Salvini. Per distinguersi, Salvini tifa adesso Corradi (ad Trenitalia) al posto di Ferraris. Questa è Ferrovie in tre numeri: 181 miliardi di investimenti, un piano industriale che arriva al 2031; 40 miliardi di opere Pnrr sono opere ferroviarie. Quando il leader della Lega ha scelto quel ministero ha scelto bene: è il ministero 2030. Ma Salvini, un anno fa, ha scelto bene i suoi manager? A capo di Rfi, su suggerimento del viceministro, il quasi ministro, Rixi, si è deciso di indicare Gianpiero Strisciuglio. I predestinati erano due.

