La vittoria dell'estrema destra nei Paesi Bassi e i piani europei di Meloni

La destra populista e xenofoba di Geert Wilders è il primo partito in Olanda, e la premier Giorgia Meloni, presidente dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), reduce dal viaggio a Berlino in cui ha mostrato il lato più europeista con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, si trova in mezzo a una landa che fino a ieri forse immaginava diversa. La premier, infatti, da tempo ha investito, in prospettiva, sulla dimensione del far strada a se stessa e al suo partito in Europa. Non a caso il ministro per gli Affari Europei, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, che del percorso di affermazione europea della premier è stato compagno, così inquadrava la situazione, nel settembre del 2022, alla vigilia delle elezioni politiche che hanno incoronato Meloni: “La credibilità internazionale di Giorgia Meloni ha preso il via con la presidenza del Partito dei Conservatori Europei”. E già nel 2018 Meloni aveva lanciato un appello che andava in direzione di un “allargamento” dell’esperienza di FdI per arrivare alla costituzione, dopo le Europee del 2019, di “un grande movimento conservatore e sovranista” che mettesse al centro la difesa degli interessi nazionali italiani.

