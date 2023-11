Il pragmatismo spinge Meloni a un accordo con Scholz

Berlino, dal nostro inviato. “Sei stata così brava ed è andata così bene che perfino i tedeschi per una volta hanno capito tutto”. C’è aria di gol in trasferta – o almeno di pareggio fuori casa – ascoltato in presa diretta come si rivolge Giancarlo Giorgetti a Giorgia Meloni. Siamo nello spogliatoio della delegazione italiana. Premier, ministri e staff ristretti parlottano in uno spicchio della sala dove si sta per svolgere la plenaria intergovernativa. Sono entrati i fotografi, e non solo. Eccoci qua. Il ministro dell’Economia va seguito: è il secondo personaggio centrale, dopo la premier, qui a Berlino nella sede della cancelleria. Sempre Giorgetti prima di entrare in questa sala aveva spiegato che i fatti sono fatti e che Scholz era stato chiaro. Un Giorgetti quasi euforico, dunque da collezione. Ministro è fatta per l’accordo sul Patto di stabilità? E lui, leghista sornione, risponde in tedesco. Si cercano traduttori che non sanno dare risposte: sarà una lingua teutonica-varesotta. Meglio ritornare dentro la sala dove tra poco Germania-Italia ceneranno e converseranno. Anche Antonio Tajani scherza con la premier. “È stata bravissima, è andata be-nis-si-mo”, ci sillaba Patrizia Scurti, potentissima super segretaria di Meloni. Ecco il clima è questo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE