Schlein chiama Meloni: "Fronte comune sulla violenza di genere"

Fonti del Pd fanno sapere di contatti tra le due leader di partito. "Il paese ha bisogno di fare un passo avanti sulla prevenzione", dice la segretaria dem

Nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni per parlare della violenza contro le donne dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. Secondo fonti Pd l'obiettivo della telefonata sarebbe legato "alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al paese sulla prevenzione della violenza di genere".

Nei giorni scorsi entrambe le leader avevano aderito all'appello di Paola Cortellesi per lavorare insieme sulle donne, sui diritti e sul contrasto alla violenza.

Le due avversarie, per approfondire

Leggi anche: Elly non rilancia Schlein non riesce ad attaccare Meloni e lascia il campo a Conte Marianna Rizzini

Leggi anche: Dopo Piazza del Popolo Schlein, dì qualcosa oltre la sequela di “no” passivi a Meloni. Parla Padellaro Marianna Rizzini Leggi anche: Da sole ai comandi? "Elly, più coraggio contro Meloni". Parla Marco Agnoletti, già spin doctor di Bonaccini Marianna Rizzini

Leggi anche: il caso Bertinotti: "Capisco Schlein che non va ad Atreju, io dissi di sì a Meloni per motivi istituzionali" Giulia Casula Leggi anche: Il caso Il tango Meloni-Schlein: se la premier corre alle Europee, la leader Pd farà altrettanto Simone Canettieri