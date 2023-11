Il Forum internazionale del turismo, le critiche, la “visione”. Parla Daniela Santanchè

Un Forum internazionale del turismo italiano, organizzato a Baveno, sponda piemontese del lago Maggiore, dal 24 al 26 novembre, presente la premier Giorgia Meloni e molti ministri, imprenditori, esponenti degli enti locali, delle aziende di trasporto e delle associazioni di categoria: è un’esposizione programmatica di linee guide operative, ma anche una specie di revanche contro chi ha criticato modi e tempi, il ritorno sulla scena con la grancassa del ministro del Turismo di FdI Daniela Santanchè. “Il turismo italiano è volano di crescita. Ogni euro che investi nel turismo ti torna moltiplicato”, dice Santanchè al Foglio, sottolineando che “il settore, per il nostro paese, è sempre stato importante, ma è da poco che in Italia si può contare, in questo campo, su un ministero con portafoglio e soprattutto su un esecutivo che ne condivide interamente la componente strategica per l’Italia, ed è questo quindi il momento di investire energie e risorse”. Santanchè-ministro viene da un periodo turbolento: molte le polemiche televisive sulle sue attività, molti gli attacchi alla campagna social del ministero “Open to Meraviglia”, testimonial la Venere di Botticelli ritratta in luoghi-simbolo di italianità e accusata di eccessiva dispendiosità e persino di latitanza internettiana estiva. “Una campagna social non è di successo se non è divisiva”, dice Santanchè, “quindi va bene così, tanto più che quella della Venere è una campagna pensata per il mercato estero e non domestico. Prova ne è che, in Cina, la nostra Venere diventerà protagonista di un videogioco su Wechat”.

