Economia e giustizia. Le assenze di due ministri mostrano i punti deboli di Meloni

Vorrei ma non posso: l’altro rating da osservare per il governo forse è tutto qui. Ci sono due scene recenti che arrivano dai palazzi del potere, dalle stanze del governo, che ci consegnano l’immagine perfetta di quella che è oggi l’essenza del modello Meloni. Vorrei ma non posso. Due scene diverse, distanti, ma simmetriche, entrambe caratterizzate da un messaggio politico che si palesa attraverso un’assenza. La prima assenza da inquadrare è quella che si è manifestata l’8 agosto in Consiglio dei ministri. La seconda assenza da inquadrare è quella che si è manifestata il 16 novembre sempre in Consiglio dei ministri. La prima assenza riguarda Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia. La seconda assenza riguarda Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Per entrambi la storia è la stessa ed è la storia del governo Meloni. Vorrei ma non posso.

