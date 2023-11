Gli scioperi fuori dalla realtà di Landini & Co.

Rivendicazioni sballate, proteste senza obiettivi, numeri in libertà e attenzione alla crescita e al debito pari a zero. Se il governo vive su Marte, i sindacati hanno preso quantomeno residenza su Plutone

Loro su Marte, lui su Plutone. Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha rilasciato ieri una potente intervista a Repubblica per rilanciare con forza i contenuti dello sciopero generale convocato per oggi (sciopero numero sessantaquattro dell’anno, detto tra parentesi, di questi ventisei sono stati organizzati di venerdì, il 41 per cento, ma trattasi naturalmente di coincidenza). Nel denunciare le atrocità commesse dal governo, Landini accusa la maggioranza di molte nefandezze, rimproverandola di aver attuato “un attacco alla democrazia”, “un attacco alla Costituzione”, “un colpo ai diritti” e riscontrando naturalmente “un attacco al diritto di sciopero” (Landini, detto tra parentesi, crede così tanto alle sue parole, alla descrizione cioè dell’Italia come un paese a un passo dalla dittatura, che come misura di difesa estrema, dinanzi all’aggressione del governo, si dice pronto persino a valutare un imperioso “ricorso al Tar”).