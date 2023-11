Tajani, supermalus. Ira di Giorgetti contro Forza Italia. Meloni vuole "esonerare" Lotito

Forza Italia chiede la proroga del Superbonus e agevolazioni per i sanitari. Il ministro dell'Economia li chiama "i fenomeni". Per facilitare il cammino della manovra l'idea di allontanare dalla Commissione Bilancio il presidente della Lazio e senatore

Esonerare Claudio Lotito, sollevare il senatore di Forza Italia dalla commissione Bilancio, permettere l’approvazione della manovra senza tormenti. E’ l’uscita di sicurezza che studia il “primo cerchio” di Giorgia Meloni. Il rapporto tra Mef e FI è sempre più compromesso. La manovra è ora aggredita dal partito di Antonio Tajani che sta lottando per prorogare il Superbonus di altri tre mesi. Equivale a 5 miliardi. Per il Mef è impraticabile. Il tunnel per emendare la manovra è il dl Anticipi. FI prova a scavare la legge di Bilancio grazie a questo dl collegato. Due giorni fa, al Senato, Lotito e Damiani, i due senatori “economici” e ribelli, hanno urlato in pieno salone contro il Mef. Per il governo sono inaffidabili. Ci sarebbe una sofferenza da parte di Giancarlo Giorgetti che parla di “fenomeni”. Sono i senatori di Forza Italia che si stanno “muovendo senza consapevolezza”. Il rapporto tra Meloni e Tajani non è più blindato.