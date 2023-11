Meloni beffata da due russi. Ecco la catena degli errori che ha mandato in tilt la diplomazia

In pratica c’è un Antonio Ricci pure a Mosca. I fatti: Giorgia Meloni cade vittima di uno scherzo telefonico di due comici russi. Il lato buffo: sembra una scena di “Totò ambasciatore di Catonga”. Il lato serio: l’ufficio diplomatico di governo è permeabile, la telefonata già piegata dalla propaganda russa (e italiana). Obiettivo: mostrare che i paesi occidentali sono stanchi di sostenere l’Ucraina. La conversazione risale al 18 settembre. Meloni si trova in America: il giorno dopo interverrà all’Onu. E’ convinta di parlare al telefono con il presidente della Commissione dell’unione africana e dice: “La controffensiva dell’Ucraina non sta andando come ci si aspettava. C’è molta stanchezza da tutte le parti. Abbiamo bisogno di una via d’uscita”. La colpa di questa catastrofe telefonica se la prende, per intero, il consigliere diplomatico Francesco Maria Talò. La notizia viene rilanciata dalla presidenza del Consiglio. E’ la Caporetto delle feluche.

