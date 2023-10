De Magistris non sa se quelli di Hamas sono terroristi

“Io non ho elementi per dire che Hamas è un gruppo terroristico”, ha detto il sindaco di Napoli. Che però non è confuso, è semplicemente in linea con la sua storia

Parlando ieri mattina da Londra Ayaan Hirsi Ali ha detto: “Io sostengo Israele: senza se e senza ma”. Dice di aver scelto la civiltà occidentale e che deve essere difesa. Dice che l'occidente è una civiltà che afferma la vita, mentre l’islamismo celebra la morte. La fanno disperare le centinaia di migliaia di persone scesi in strada in Europa per celebrare il male. "Non uccidono solo i bambini ebrei, uccideranno anche i vostri bambini se non rientri nella loro agenda”. Chissà cosa direbbe del sindaco di Napoli la saggista di origine somala che vive da vent’anni con una fatwa sulla testa.