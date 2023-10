I danni dei politici populisti e quelli dei media populisti. Il caso Italia

Eterno dilemma. È la cattiva politica che piega l’informazione – anche nei paesi democratici – a diventare pessima anch’essa? O è la cattiva informazione – quella che abbandona il proprio ruolo di cane da guardia del potere – a peggiorare ulteriormente la bassa sensibilità della politica agli interessi generali? Se lo chiedete a qualunque giornalista (lo è anche chi scrive) la risposta fiera sarà che difetti e follie della politica sono colpe e delitti solo suoi, non hanno alcuna correlazione con l’informazione e i media. Una difesa d’ufficio, che però non regge ai fatti. Senza scomodare il drammatico esempio del circo mediatico-giudiziario che ha ha offerto negli anni una complice, essenziale, sponda al giustizialismo e al panpenalismo che imperano in Italia tanto da aver addomesticato anche l’attuale ministro della Giustizia Nordio, osserviamo solo quanto accaduto nelle ultime 48 ore, sulle anticipazioni della legge di Bilancio.

