“Cittadinanza agli ostaggi di Hamas”. Le adesioni all'appello del Foglio

C’è il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti. Ma anche le altre forze di maggioranza e leader di opposizione come Carlo Calenda. E poi i sindaci, di tutti gli schieramenti, da Venezia a Benevento fino a Parma. Oltre ai parlamentari di Pd e Italia viva. Sul Foglio abbiamo lanciato l’appello, già avanzato dalle comunità ebraiche: concedere la cittadinanza italiana agli oltre duecento ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 ottobre scorso. I terroristi hanno preso a liberare i catturati con doppio passaporto: come non cogliere anche questa occasione per fare pressioni nei confronti del gruppo islamista? Così abbiamo proposto a governo e comuni di fare quello che era già stato fatto per lo studente Patrick Zaki, prima che venisse liberato dal suo paese.

