Cittadinanza italiana agli ostaggi di Hamas? La Lega dice sì

"Serve una risposta chiara delle istituzioni, a favore della libertà e dei diritti", dice il deputato del Carroccio Formentini

"Ci sono uomini, donne e bambini israeliani la cui vita oggi è in pericolo. Le testimonianze che alcuni sopravvissuti hanno fatto durante l'incontro con il vicepremier Matteo Salvini sono drammatiche e non possono lasciarci indifferenti. Serve una risposta chiara da parte delle nostre istituzioni, a favore della libertà e dei diritti, per non dover poi piangere la perdita di altre vite". E' con queste parole che il deputato della Lega Paolo Formentini ha condiviso la richiesta di concessione di cittadinanza italiana agli ostaggi israeliani catturati da Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre. Una richiesta avanzata anche dalle comunità ebraiche e rilanciata quest'oggi dall'appello del Foglio, a firma del direttore Claudio Cerasa.

Una proposta che "crediamo possa essere la soluzione chiara per strappare vite innocenti dalle mani dei terroristi", ha aggiunto il deputato del Carroccio Eugenio Zoffili. "Siamo dalla parte della libertà, della democrazia e dei diritti, contro ogni forma di antisemitismo che siamo intenzionati a contrastare con ogni mezzo", ha aggiunto il leghista. Annunciando che il partito si farà portavoce della proposta di cittadinanza.