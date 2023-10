Buttafuoco direttore. A Venezia un esteta che ha felicemente ecceduto nella scorrettezza

Pietrangelo Buttafuoco voleva dal potere la conduzione del segnale orario, come scriveva qui, sua vecchia casa. Gli hanno proposto di dirigere la Biennale di Venezia. Questo bel paese, o nazione, o patria, o gente di laguna, sa essere imprevedibile. E generoso. Il centro internazionale delle nostre culture se la vedrà per una volta con uno del “cattiverio”, altra ironica autodefinizione del nuovo veneziano. Che è un uomo di lettere di solida cultura umanistica e filosofica, scrittore lirico e politico dalla voce forte e riconosciuta, uno che la pensa cento volte diversamente da come la pensiamo in tanti, quasi tutti, uno che ha felicemente e beffardamente ecceduto nella scorrettezza e nella gioventù per lealtà verso le origini, cioè il mito del fascismo familiare e la scaturigine indoeuropea dell’anima occidentale, senza derogare in alcun caso alla legge della pluralità delle opinioni, delle tradizioni, dei sentimenti civili. Con lui ci si trova bene. Quando propone un musical su Berlusconi, scandaloso e musicale come si deve per la futura funzione. Quando scherza e riflette, due modi di essere consentaneo a sé stesso, di farsi heideggerianamente pastore del ridere.

