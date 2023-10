Pietrangelo Buttafuoco è stato designato presidente della Fondazione La Biennale di Venezia

La proposta di nomina da parte del ministro Sangiuliano è stata inviata a Camera e Senato. Lee commissioni Cultura dovranno esprimere il proprio parere entro il 14 novembre. Qualora ci sia il via libera Pietrangelo Buttafuoco prenderà il posto di Roberto Cicutto che venne nominato nel 2020 da Dario Franceschini

La proposta di nomina è stata inviata a Camera e Senato. Le commissioni Cultura dovranno esprimere il proprio parere entro il 14 novembre. Qualora ci sia il via libera, Pietrangelo Buttafuoco prenderà il posto di Roberto Cicutto, che venne nominato nel gennaio 2020 dall'allora ministro Dario Franceschini.

Per Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d'Italia con la nomina di Pietrangelo Buttafuoco "è stato infranto un altro tetto di cristallo". Ha aggiunto: "Spesso la Fondazione La Biennale è stata considerata dalla sinistra un feudo in cui collocare amici e accoliti. Buttafuoco, finalmente, afferma un cambio di passo che il governo Meloni vuole imprimere in ogni sede culturale e sociale della nazione: solo personalità scelte per lo spessore, la competenza e l'autorevolezza. A Buttafuoco vanno le mie vive congratulazioni ed i miei migliori auguri di buon lavoro", concluso.