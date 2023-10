Meloni andrà alla conferenza di pace in Egitto. L'annuncio a sorpresa dopo i dubbi di ieri

La premier ha accettato l'invito del presidente al-Sisi e sarà al Cairo domani. In un primo momento era prevista la partecipazione del vicepremier Antonio Tajani

La premier Giorgia Meloni domani sarà in Egitto per partecipare alla Conferenza internazionale per la pace. Il vertice è stato organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi per affrontare la crisi in medio oriente. La presidente del Consiglio parteciperà al vertice sin dal mattino, per intervenire già alla prima sessione di lavoro.

La decisione, confermata da fonti di Palazzo Chigi, arriva a sopresa. Fino a ieri l'agenda internazionale della premier era sospesa tra la partecipazione (rischiosa politicamente) alla conferenza di pace di domani a Il Cairo e la visita lampo a Tel Aviv (complicata logisticamente). Al suo posto sarebbe dovuto andare il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La conferenza organizzata da al-Sisi arriva in un giorno particolare, quello in cui ci si aspetta che si sblocchi la situazione al valico egizione di Rafah per consentire il passaggio dei convogli umanitari verso Gaza. Il valico è chiuso da almeno dieci giorni e la riapertura era attesa per oggi ma il portavoce del capo umanitario delle Nazioni Unite ha fatto sapere che sarebbe slittata.