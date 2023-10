Da Salvini a Calenda, i messaggi per Meloni dopo la rottura con Giambruno

I post sui social di avversarsi, alleati e sostenitori dopo la separazione della premier dal suo compagno. Cuori e applausi sulle chat di Fratelli d'Italia

Un mare di sostegno social a Giorgia Meloni dopo aver annunciato la sua separazione con Andrea Giambruno. Stamattina la premier – in un post Instagram – ha comunicato la fine della relazione con il conduttore di Diario politico su Rete 4. Il motivo sembra essere legato ai due fuori onda lanciati da Striscia la Notizia, nei quali Giambruno si lascia andare a pesanti avance nei confronti di una collega e a battute su orge e rapporti sessuali di gruppo. A supportare la premier per primi e in privato sono stati i parlamentari di Fratelli d'Italia, che nelle chat hanno inviato a Giorgia emoji di cuori e applausi in segno d'affetto e anche di stima.

All'interno della maggioranza la prima voce è quella di Matteo Salvini, che su X (ex Twitter) ha espresso vicinanza all'alleata di governo: "Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!".

Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani è stato invece più conciso, lasciandosi andare a un semplice "Giorgia, ti abbraccio".

Non mancano commenti e messaggi alla premier anche da parte degli altri partiti. Il primo a dire la sua questa mattina è stato Carlo Calenda, che su X ha scritto: "Io sono un avversario di Giorgia Meloni ma oggi ha tutta la mia solidarietà". Il leader di Azione spiega come "tutta questa vicenda sia abbastanza sconcia" perché attraverso "l'uso strumentale dei fuori onda da parte di reti tv collegate a partiti politici, la richiesta assurda che delle frasi (volgari) di Giambruno risponda Meloni, il tutto con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale, in Italia così non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto".

Il deputato Pd Alessandro Zan ha scritto sempre su X: "Almeno lasciate in pace le famiglie che vogliono stare insieme" con l'emoji dell'arcobaleno, in riferimento alla sua battaglia per tutelare i diritti Lgbt. Sempre del Partito Democratico è il commento di Moretti: "L'amore per i nostri figli ci rende le rocce che siamo e ci fa scegliere per il meglio", ha detto, spiegando come oggi la premier abbia agito "come donna libera".

Nel frattempo su X — e non solo — il nome della premier è saldamente in tendenza nelle classifiche degli argomenti più discussi. Sono tanti i meme e i video divertenti che stanno circolando in riferimento alla questione. Così come i messaggi da parte dei tantissimi utenti che stanno esprimendo solidarietà alla premier. Ma anche critiche nei confronti di Striscia la Notizia, che si rifanno a quanto espresso da Calenda. Viene messa in dubbio infatti la legittimità di un attacco da parte di una televisione privata e legata al nome di un partito nei confronti di un membro del governo.