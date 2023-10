Tutto quello che hanno detto i membri del governo alla Festa dell'Ottimismo

L’allerta di Alfredo Mantovano sulla correlazione tra jihadismo e flussi migratori (“A meno che non si voglia attribuire l’esodo africano del 2023 al cambiamento climatico”). I tentativi di rassicurazione da parte di Antonio Tajani e Alfredo Mantovano sui rischi di terrorismo in Italia (“Da noi ci sono meno rischi che in Francia”). La preoccupazione di Guido Crosetto sugli sviluppi della guerra in medio oriente (“Sì, sto pensando di ritirare il nostro contingente di Carabinieri dalla Cisgiordania, e anche di annullare la festa delle Forze Armate”). Le riflessioni di Eugenia Roccella sull’autunno demografico italiano e quelle di Giuseppe Valditara sulla scuola, la spinta di Gilberto Pichetto sul nucleare, le scadenze europee illustrate da Raffaele Fitto. E poi la stretta di mano tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte – insieme nella stessa inquadratura per la prima volta da più di due anni, da quando il primo mandò all’aria il governo del secondo – e le bordate di Vincenzo De Luca al Pd di Elly Schlein, che dal canto suo ostenta fermezza in politica estera. E ancora Carlo Calenda, il cardinale Zuppi, e Francesco Giavazzi. Tutti nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, ospitati dal sindaco Dario Nardella. Tutti sul palco della Festa dell’Ottimismo del Foglio. E tutti, con varie sfumature, con la mente che un po’ va a Israele, nelle ore gravide d’attesa per la controffensiva di Tel Aviv ai danni dei terroristi di Hamas.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE