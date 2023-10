Fitto: "Sostenere la maggioranza Ursula? Noi siamo pragmatici e realisti"

Il ministro per gli Affari europei: "Entro fine anno il pagamento della quarta rata del Pnrr". E sulle alleanze europee non chiude a un allargamento dell'attuale maggioranza

"Per il pagamento della terza rata io dico 'finalmente'. Perché dietro al pagamento ci sono lunghi mesi di lavoro 'per superare quelle difficoltà oggettive che abbiamo affrontato e che non si presenteranno più per la quarta rata e per tutte le altre", commenta così il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. Intervistato da Valerio Valentini, l'esponente di Fratelli d'Italia continua spiegando come nei mesi precedenti abbiano "modificato molti provvedimenti per raggiungere questo risultato". "Mi sento di poter dire che entro fine anno ci sarà il pagamento della quarta rata — continua Fitto — visto che con la commissione si è creato un clima di lavoro collaborativo e propositivo".

Non solo Pnrr, il ministro ha anche espresso un commento sulle elezioni in Polonia di domenica: "Ho visto sondaggi confortanti, con il partito di Tusk in svantaggio, ma penso che sia sbagliato entrare a piedi uniti nelle questioni di politica interna di altri paesi. È un passaggio importante, visto che seguiranno le elezioni in Olanda e forse — se non si raggiungerà un accordo di governo — anche quelle in Spagna".

E sulle europee e il sostegno alla "maggioranza Ursula" il ministro spiega come le istituzioni di Bruxelles "siano differenti". "La divisione 'o sei in Europa o sei contro l'Europa' che c'è nel nostro paese non ha senso di esistere e Meloni lo dimostra. Francia e Germania quando ci sono interessi nei loro paesi ne fanno ragione e impegno completo. Bisogna essere presenti con competenza sulla grande strategia generale. La necessità di costruire autonomia industriale, strategica. Chiediamo che l'Europa pensi a queste cose più concrete piuttosto che a dettagli".

Infine, alla domanda del Foglio sulla possibilità che il ministro diventi il prossimo commissario europeo per gli affari economici Fitto risponde: "Ho un traghetto e devo scappare".