Piantedosi d'essai. "Il video di Catania non è nostro". Il Pd vuole chiedere al Copasir

Il ministro dell'Interno, risponde al Senato e conferma che il video non è della Questura di Catania. FdI teme che possa trasformarsi in un nuovo caso Delmastro. Le mosse dei dem per scoprire chi ha passato il video a Salvini

Era un Piantedosi per pochi, un ministro d’essai. Ad ascoltarlo c’erano meno spettatori-senatori del Mercante in Fiera di Pino Insegno. Al Senato, al question time, il ministro dell’Interno, ha detto tre “no”. Il video Apostolico, inteso il giudice di Catania, e diffuso da Salvini, non proviene “dalla questura di Catania”. In nessun atto della questura “è menzionata la dottoressa Apostolico”. Infine, non “esiste nessun archivio informatico”, nessuna cineteca di dossier. Al Pd resta il Copasir per scoprire chi fornisce Salvini di vhs. Il grande evento era dunque più moscio del regista paraguaiano che i critici, tranne Mariarosa Mancuso del Foglio, vi spacciano per maestro. Si cerca il nuovo Michelangelo Antonioni dell’Etna.