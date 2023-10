Il piano di Schillaci: “Quattro miliardi per la sanità? Si può fare”

Dimissioni? Anche no. Qualcuno, anche all’interno della maggioranza, lo ha descritto come un ministro un poco insofferente. Ché in fondo, da tecnico, Orazio Schillaci era stato nominato anche per presidiare un dossier molto delicato. Soprattutto, che chiama in causa un’interlocuzione fitta con le Regioni. Le quali non a caso, nel Festival organizzato gli scorsi giorni a Torino, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni, hanno molto battuto sul tasto. Da quando il governo ha presentato la Nadef, la sanità è diventata un argomento a cui i giornali concedono paginate e paginate, i talk-show danno minutaggio, assecondando il dibattito alimentato principalmente dalle opposizioni. Che sono tutte prese ad accusare Meloni & Co di voler stringere la cinghia, sottodimensionando il Servizio sanitario nazionale. Lui, Schillaci, aveva chiesto in tempi non sospetti una disponibilità economica da destinare alla sanità non inferiore ai 4 miliardi di euro. Secondo le stime della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, però, il finanziamento dovrebbe essere inferiore, tra i 2,5 e i 3,5 miliardi. “Ma io resto fiducioso che entro la presentazione della legge di Bilancio si possano reperire tutti i fondi richiesti. Meloni e Giorgetti sono stati i primi a fornirmi rassicurazioni”, è stato il pensiero confidato dal ministro ai più stretti collaboratori. “Poi certo, le risorse sono quelle che sono, e ogni ministero cercherà di avanzare le proprie richieste. Ma stiamo a vedere cosa succede”.

