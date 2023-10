Il Pd teme una mossa di Conte. La Lega per Zaia candidato alle Europee

Al Nazareno temono una prossima offensiva di Giuseppe Conte per mettere in difficoltà Elly Schlein. I sondaggi, sia quelli che appaiono in tv che quelli che arrivano solo alle segreterie di partito, raccontano tutti la stessa storia: è vero che il Pd è inchiodato al 20 per cento o su di lì, ma è anche vero che il leader del Movimento 5 stelle, nonostante le sue posizioni barricadiere, non è riuscito a far guadagnare al suo partito nulla e così il M5S continua a restare dietro al Pd. Per questa ragione i dem sono convinti (e qualche vocina dal sen grillino uscita glielo ha confermato) che presto l’avvocato di Apulia tra un sorriso e l’altro sposerà una causa su cui Schlein faticherà ad andargli dietro, perché seguirlo significherebbe spaccare il Partito democratico.

