Fidanza ci spiega il sovranismo pragmatico dell'asse Meloni-Macron

“Spero che l’incontro tra Meloni e Macron, che reputo positivo, segni l’entrata in una fase nuova: ora bisogna passare dalle parole ai fatti. Di certo è ora di uscire dalle posizioni strumentali, per far prevalere soluzioni concrete. In Francia fino a ieri sono prevalsi toni propagandistici”. Al capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza abbiamo chiesto se il vertice di martedì a Palazzo Chigi sia il sintomo di una ritrovata sintonia tra la premier italiana e il presidente francese. Forse che i due riescano ad andare d’accordo inseguendo i loro legittimi interessi nazionali? “Abbiamo ricevuto da Parigi delle rassicurazioni. Adesso bisogna porre al centro l’urgenza di fermare le partenze; bloccare i movimenti primari è l’unico modo per evitare quelli secondari, che tanto preoccupano la Francia. Così come abbiamo bisogno di stipulare e rispettare gli accordi con i paesi del Nord Africa. Per non dire dell’investimento congiunto sul Piano Mattei. Credo che la Francia abbia interessi convergenti ai nostri, seppur con le specificità di un radicamento storico e per molti aspetti controverso in Africa. Mentre quello che noi viviamo a Ventimiglia loro lo vivono al confine con il Regno Unito”.

