"Dalla tassa sulle banche nessun effetto positivo sul bilancio". Il Mef smentisce la propaganda di Meloni

La Ragioneria generale certifica che non è possibile stimare alcun maggiore incasso. La premier diceva: "Sugli extraprofitti possibili correttivi, ma a invarianza di gettito". Solo che il gettito non c'è, e per la Finanziaria non ci si potrà fare affidamento. Le correzioni del governo alla norma sballata. Occhio alla Bce

A suo modo, è stata di parola. Parole che in effetti erano quattro, e non una sola, ma comunque categoriche: “A invarianza di gettito”. Giorgia Meloni era stata chiara sulla tasse alle banche. “Correttivi si possono fare”, aveva detto la premier, ma senza che questi riducano la portata della misura per le casse dello stato. “A invarianza di gettito”, appunto. E va riconosciuto che così è stato. Perché, a dispetto degli annunci, la riforma inizialmente pensata garantiva alle finanze pubbliche zero euro. E ora, dopo le modifiche volute dal governo e introdotte nel provvedimento in discussione al Senato, garantirà sempre zero euro. Così certifica la Ragioneria generale dello stato. Che sia “a invarianza di gettito”, dunque, non c’è dubbio.