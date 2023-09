Meloni all'Onu: "È un dovere dichiarare guerra globale ai trafficanti"

Le Nazioni Unite non devono "voltarsi dall'altra parte", ma dichiarare "guerra globale e senza sconti ai trafficanti". Giorgia Meloni parla ai capi di stato e di governo riuniti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e chiede loro che l'Italia non venga lasciata sola a gestire gli sbarchi. Perché le conseguenze del conflitto in Ucraina travolgono tutti "come in un domino, ma impattano soprattutto sulle nazioni del sud del mondo. E' una guerra mossa non solo contro l'Ucraina, ma contro le Nazioni più povere", dice la premier. Dietro l'aggressione della Russia – è il ragionamento della premier – c'è infatti "una scelta: creare il caos e diffonderlo. E in quel caos, che produce decine di milioni di persone potenzialmente in cerca di condizioni di vita migliori, si infiltrano reti criminali che lucrano sulla disperazione per collezionare miliardi facili. Sono i trafficanti di esseri umani che organizzano la tratta dell'immigrazione illegale di massa". La priorità, dice Meloni all'Assemblea, è fermarli. "Combattere le organizzazioni criminali dovrebbe essere un obiettivo che ci unisce tutti, e che investe anche le Nazioni Unite. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani. E per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello, e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte".