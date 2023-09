Meloni è costretta a sperare in un asse di sinistra in Ue per il Patto di stabilità

Il tedesco Linder, che per Giorgetti è "un grande amico", isolato nell'Ecofin dal gioco di sponda di Francia e Spagna. La socialista Calviño e il macroniano Le Maire, col sostegno del dem Gentiloni, sono convinti che Scholz, pure lui socialdemocratico, non asseconderà le richieste rigoriste del suo ministro delle Finanze. E così il governo di destra italiano dovrà tifare per i suoi rivali politici, per ottenere flessibilità da Bruxelles

Il siparietto rivelatore s’è consumato nella mattinata di sabato. E’ stato allora, mentre i vari ministri dell’Economia erano riuniti intorno al tavolo della colazione offerto dalla spagnola Nadia Calviño, che Bruno Le Maire, l’uomo dei conti di Macron, di fronte alle persistenti impuntature del collega tedesco ha chiesto se in quelle obiezioni così aspre alla ventilata riforma del Patto di stabilità andasse trovata la posizione ufficiale del governo tedesco. Di tutto il governo tedesco. E tanto è bastato perché la tetragona fermezza di Christian Lindner vacillasse un po’, e in quel suo accenno d’imbarazzo s’intravedesse, in controluce, l’esistenza di un asse antirigorista, tutto spostato sul fronte sinistro dell’Unione. Un asse che, con più o meno esplicito coordinamento, lavora in maniera coerente per assicurare una maggiore flessibilità ai vincoli fiscali europei. Ed è per bizzarra coincidenza che proprio in quell’improvvisata coalizione progressista deve sperare ora Giorgia Meloni per evitare quello che ha già definito “un ritorno dell’austerity”.