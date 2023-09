Parla degli sbarchi come “atto di guerra”. Accoglie Le Pen. Salvini è già in campagna elettorale

Mentre Meloni va a Budapest per ridisegnare le geometrie politiche dell'Europa, lui torna a sparare bordate contro l'Ue. E la Lega ora critica la premier per la gestione migratoria

Al “Dio, patria e famiglia” risponde col magico tridente “migranti, Vannacci e Le Pen”. Matteo Salvini è in campagna elettorale. Così, mentre la premier Meloni vola a Budapest da Orbán per tentare di ridisegnare le geometrie politiche dell’Ue di domani, lui si toglie l’elmetto antinfortunistico da cantiere per tornare alle bordate di sempre. “Gli sbarchi a Lampedusa? Un atto di guerra. Cosa penso dell’incarico a Draghi? Non penso”. Sa che Meloni non potrà inseguirlo oltre un certo limite.