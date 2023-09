Perché è ora di superare la fase del “Meloni, pensavo peggio”

Pregiudizi, giudizi e futuro. Problema: dove si va? A quasi un anno dalle ultime elezioni politiche è forse arrivato il momento di osservare il governo Meloni con un occhio diverso rispetto al passato. Fino a oggi, la traiettoria dell’esecutivo ha colpito in positivo anche i non sostenitori del modello Meloni per una ragione semplice. Si temeva che il primo governo sovranista della storia d’Italia, un governo che nel passato ha giocato sporco con la retorica anti vaccinista, con la retorica anti europeista, con la retorica xenofoba, con la retorica putiniana, potesse essere coerente con la sua storia. E invece, per fortuna, come abbiamo scritto spesso su queste pagine, il governo Meloni ha offerto numerose occasioni per deludere i suoi follower. Il giudizio sul primo anno di Italia sovranista è stato dunque molto condizionato dalla divaricazione evidente tra ciò che poteva essere (il disastro) e ciò che è stato (il non disastro). E i diversi pregiudizi coltivati nel passato sul centrodestra meloniano (compresi i nostri) sono stati mitigati da una serie di giudizi laici, che si sono formati nel corso del tempo attraverso l’osservazione attenta della traiettoria del governo. E la sintesi dei primi dieci mesi di governo in fondo è semplice da formulare: un governo che poteva essere pericoloso semplicemente non lo è stato. E per di più, su alcune partite lasciate aperte dal governo precedente Meloni non ha sfigurato (Superbonus da riformare, Reddito di cittadinanza da rivedere, vendita della rete di Tim da complementare, cessione di Ita a Lufthansa da ultimare).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE