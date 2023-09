Meloni all'assemblea di Fdi: “L'Italia con noi va meglio, veleno su mia sorella Arianna”

Prima il governo poi la famiglia: "Hanno volutamente e strumentalmente confuso il ruolo di Arianna". L'intervento della premier alla riunione generale del suo partito

Prima il governo poi la famiglia. Partiamo da quest’ultima. Giorgia Meloni nell’intervento di apertura dell’assemblea di Fratelli d’Italia dice: “Arianna Meloni, militante da quando aveva 17 anni, sempre penalizzata dal fatto di essere mia sorella. Hanno volutamente e strumentalmente confuso un ruolo organizzativo come quello di segreteria politica con quello di segretario di Fratelli d’Italia. Solo che da noi il segretario è una figura che non esiste. C’è il Presidente, e si chiama Giorgia Meloni, e fin quando voi non deciderete di sostituirmi io eserciterò quel ruolo. E io intendo continuare a fare il presidente di Fratelli d’Italia”.

Sul governo, invece, il cuore del pensiero della premier è questo: “E per l’Italia, che oggi ha qualcosa di più di quando ne abbiamo assunto la guida. L’Italia ha un’economia più solida, ha maggiore credibilità e centralità a livello internazionale, ha una stabilità e una visione da realizzare, riconoscibile e riconosciuta da tutti. Un’Italia che sembra tornare a sperare dopo anni di rassegnazione”. Seguiranno applausi e dibattito. La premier chiuderà l’assemblea.