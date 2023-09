Il nuovo obiettivo dello spoil system di Meloni sul Covid è Locatelli

Allarme no ma preoccupazione sì. Il tema Covid nelle ultime settimane è entrato prepotentemente nel dibattito interno al governo. Con il crescere dei contagi, l’approssimarsi dell’autunno e una nuova stagione influenzale ormai alle porte si è fatta via via più insistente la necessità da parte dell’esecutivo di farsi trovare pronto, soprattutto a gestire una narrazione che oggi la maggioranza teme possa sfuggirgli di mano. Questo è il clima che si respira in queste settimane intorno a Palazzo Chigi. La forte attenzione sul tema è testimoniata anche dall’incontro in programma oggi di quel tavolo tecnico annunciato dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, con esperti dei ministeri dell’Istruzione e della Salute sull’andamento dell’epidemia Covid e sulle possibili misure da adottare per prevenire i contagi all’interno delle scuole.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE