Lollobrigida: "Il capogruppo Foti gode della fiducia di tutti i deputati e dei vertici di Fratelli d'Italia"

Il ministro dell’Agricoltura ci scrive in relazione all'articolo "Più che il rapporto con gli alleati di governo a preoccupare Meloni è l'euforia dei parlamentari", pubblicato dal Foglio in data 9 settembre

“Caro direttore,

Tommaso Foti non ha certo bisogno della mia difesa. Ma visto che vengo usato come termine di paragone, tengo a specificare che il mio lavoro da presidente del gruppo di Fratelli d’Italia, in condizioni meno complesse rispetto all’essere capogruppo di maggioranza nel primo governo di destra-centro e con un gruppo di dimensioni assai superiori, è stato sostenuto in maniera decisiva da Tommaso Foti come vice presidente vicario, indispensabile in ogni passaggio dei quattro anni e mezzo nei quali ho avuto l’onore di guidare il gruppo. Ancora oggi, Tommaso Foti gode della completa fiducia di tutti i deputati che lo hanno eletto all’unanimità e dei vertici del partito che lo hanno indicato quale autorevole guida del gruppo di FdI. Sono certo che l’amico Tommaso Foti sarà, insieme ai colleghi Barelli, Molinari e Lupi, un punto di riferimento dell’azione politica di maggioranza alla Camera, che al netto di pochi e casuali incidenti di percorso, resta coesa e in linea con il comune interesse dei cittadini italiani che ci hanno voluto al governo della Nazione”.



Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste