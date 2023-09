Ora Meloni e Giorgetti scoprono le virtù dell'austerity, ma sperando che Lega e FdI non se ne accorgano

Non potendo dare loro soldi, proveranno quantomeno a concedere del tempo. E, con quello, la dignità che il ruolo di parlamentari esige. Anche di questo oggi Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti parleranno a Palazzo Chigi, insieme ai vicepremier e l’altro notabilato ristretto della Fiamma: delineare un iter più disteso della legge di Bilancio, con ben tre letture. Tornando insomma alle prassi che un tempo erano scontate, e che in epoca recente sono state progressivamente dismesse, fino a trasformare il più importante dei provvedimenti in un pacchetto che almeno una delle due Camere doveva approvare senza fare domande, e farlo quasi sempre con le bottiglie del veglione già in fresco, in fretta e furia. E sperano così, la premier e il ministro dell’Economia, di rendere meno gravosa l’austerità che la Finanziaria impone.

