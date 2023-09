Così Francesco (sulla Russia) e Amato (su Ustica) si spingono  in zona Cossiga. C'è del metodo

Bergoglio elogia il grande e sanguinario Impero russo, mentre l'ex presidente della Consulta riscrive in chiave quasi criminale la storia della Nato. “Non ti stupire se d’ora in poi mi vedrai fare il matto”, faceva dire Shakespeare al principe di Danimarca

Un Papa vero e un Papa laico col berretto a sonagli della follia. Ha sempre bisogno di un teatro la pazzia, e spesso – la messa in scena – coincide con la verità. Ed ecco che oggi, due figure certo assai distanti, eppure diversamente preminenti, Francesco e Giuliano Amato, un Papa vero e un Papa laico, appunto, entrano in zona Amleto o forse in zona Francesco Cossiga, fate voi. “Non ti stupire se d’ora in poi mi vedrai fare il matto”, fa dire Shakespeare al principe di Danimarca in quel dialogo nel quale finalmente si capisce che egli indossa la maschera dello straparlante a briglia sciolta perché soltanto essa, la follia che era di Erasmo ma anche di Berlusconi, gli consente di dire tutto quello che pensa. Soltanto quella maschera permette infatti ad Amleto (anzi a tutti gli Amleto) di superare gli ostacoli che nascondono la verità.