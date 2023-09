Il governo reagisce tardi allo smacco di Tripoli. E la lentezza di Meloni è difficile da spiegare

Dabaiba rimuove il suo veto su Orlando, il diplomatico italiano designato ambasciatore Ue in Libia. Ma la candidatura è ormai compromessa. Le tempistiche sospette, l'intervento rinviato di Farnesina, Palazzo Chigi e servizi. Tutto quello che non torna ancora nel pasticcio italo-libico

Dunque era tutto così semplice? Una verifica alle informazioni raccolte, qualche scambio di telefonate tra ambasciate, e tutto si è risolto. E allora perché si è atteso così tanto? Perché si è lasciato che le incomprensioni si aggrovigliassero, che tutto si complicasse, fino a compromettere, forse in maniera irreversibile, l’intera procedura? Bisognerà pure che qualcuno, tra Farnesina e Palazzo Chigi, spieghi. Perché la versione ufficiale è forse perfino più surreale, ora che si pretende di descrivere come “risolta” la faccenda. Con una nota prima, con interviste ad agenzie di stampa poi, l’ambasciatore libico a Roma, Muhannad Younes, nelle scorse ore ha spiegato che Tripoli ha finalmente deciso di riconoscere a Nicola Orlando quel gradimento che aveva invece finora negato, pregiudicando la nomina ad ambasciatore dell’Ue in Libia del diplomatico italiano. Un ravvedimento improvviso, e assai bizzarro.