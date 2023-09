Guerini a Schlein: “Il Pd non può arretrare nell'impegno sulle spese militari”

“Non capisco perché dovremmo arretrare”, dice a proposito dell’aumento delle spese militari. E Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa, oggi presidente del Copasir e dirigente del Pd non la cita, certo. Ma si riferisce anche a Elly Schlein, che le spese militari invece le vorrebbe ridurre. Ma non solo. “Dobbiamo continuare così”, aggiunge, a proposito di ciò che a suo parere devono fare rispetto alla guerra in Ucraina sia l’Europa sia il Pd. L’Europa deve consolidare la sua nuova consapevolezza di soggetto politico (e dunque anche militare) attivo. E il Pd, pensa Guerini, non deve affatto retrocedere dal suo impegno per l’aumento fino al 2 per del Pil della spesa militare entro il 2028. “Sono temi molto complessi su cui è normale che ci siano diverse sensibilità nel partito”, dice l’ex ministro. “Il Pd ha avuto una posizione chiara a sostegno all’Ucraina e la sta mantenendo. Sulle spese per la difesa le nostra posizione fino ad ora è stata a favore di una crescita compatibile con le possibilità finanziarie del paese. E, voglio ricordare, abbiamo costruito in Parlamento una visione condivisa su questo obiettivo, fissando al 2028 l’orizzonte entro il quale raggiungere il 2 per cento. Non capisco perché dovremmo indietreggiare da questa linea di cui siamo stati protagonisti”.

