"Un'analisi della sconfitta singolare. Tipo Gigi Proietti". Gli sbuffi di Guerini su Schlein

La scena è stata solo evocata, ma tanto è bastato per rendere chiaro il senso del paragone. L’analisi della sconfitta – o, per meglio dire: l’analisi dell’analisi della sconfitta – che si colora, benché con l’accento lombardo di Lorenzo Guerini, di icastica romanità. “L’analisi dei risultati mi sembra quella dell’avvocato di Gigi Proietti: abbiamo vinto a Brescia per merito della nuova segretaria. Invece abbiamo perso i ballottaggi per colpa di chi c’era prima. Piuttosto singolare come lettura, diciamo”. Questo è il pensiero che l’ex ministro della Difesa, leader dell’ala riformista del Pd, ha consegnato ai suoi parlamentari più vicini dopo una giornata di riflessione passata, lui come un po’ tutto il gruppo dirigente dem, a cercare nelle parole di Elly Schlein non già un’ammissione di colpa, ma almeno l’assunzione di una responsabilità, una dichiarazione che illuminasse i perché della disfatta alle amministrative.

