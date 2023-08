Sul blocco delle auto Euro 5 Salvini lancia la nuova battaglia contro Bruxelles

In Piemonte la regione guidata dal centrodestra ha disposto una serie di limitazioni per le auto diesel: l'alternativa è una multa milionaria per una condanna della Corte di Strasburgo. Ora il leader della Lega cerca una via d'uscita contro "l'ideologia green" dell'Unione europea

Aveva promesso di portare il tema in Consiglio dei ministri ma alla fine Matteo Salvini s’è dovuto accontentare di un “ci aggiorniamo”. Così ieri, nel primo incontro dopo la pausa estiva, il governo non ha approvato nessun provvedimento per scongiurare il blocco delle auto diesel Euro 5 in Piemonte, come invece ci si aspettava dalle parti di Torino dopo giorni di scoppiettanti dichiarazioni del ministro. Per ora l’unica novità è che i tecnici competenti sono al lavoro per studiare se c’è un modo per rinviare almeno la data, attualmente fissata al 15 settembre. La prima riunione si terrà oggi. Ma la battaglia di Salvini contro il provvedimento approvato dallo stesso centrodestra che guida la regione Piemonte appare confusa.