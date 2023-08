Meloni in allarme per manovra e migranti. E avvisa i ministri: dovrete tagliare

“Mi auguro che abbiate trascorso bene le vacanze”. Poi Giorgia Meloni apre il primo Consiglio dei ministri con una lunga relazione informale che porta tutti “con i piedi per terra”. Per fare “di più e meglio”. La premier inaugura così la fase due del suo governo, dopo dieci mesi di navigazione. La scuola è iniziata di nuovo per l’esecutivo e questo, come spiega la leader di Fratelli d’Italia, sarà l’anno che porterà alle Europee e poi alla presidenza italiana del G7. Prima però ci sarà la manovra, la prima politica e dunque meloniana, dopo quella dell’anno scorso arronzata in fretta e furia visto che il governo si insediò il 25 ottobre. E’ una Meloni che con parole garbate ma abbastanza definitive striglia i ministri, e avoca ancora di più a sé i dossier. A partire da quello sull’immigrazione. Visto che centralizzerà tutto a Palazzo Chigi: il comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) “da oggi è convocato permanentemente, composto da tutti i ministri competenti”. E’ un messaggio chiaro inviato al titolare dell’Interno Matteo Piantedosi, ma anche al leader della Lega, Matteo Salvini e a tutti i dicasteri coinvolti, compresa la Farnesina di Antonio Tajani. Sull’immigrazione i timori sono fattuali perché elettorali (“è difficile spiegare all’opinione pubblica quello a cui assiste e lo capisco bene: i dati dicono che c’è un forte aumento rispetto all’anno precedente”). Meloni viene descritta come preoccupata per la stagione che sta per aprire. A partire dal fronte economico.

