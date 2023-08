“Cara Meloni, così FdI non va: è ora di un congresso nazionale”, ci dice Mennuni

Dopo le nomine di Giovanbattista Fazzolari e Arianna Meloni, la senatrice di Fratelli d'Italia chiede che il partito si apra a un percorso congressuale, anche per definire meglio la linea politica: "La scelta di Crosetto su Vannacci andava ponderata"

“E’ ora di un congresso di Fratelli d’Italia”, dice Lavinia Mennuni, senatrice del partito di Giorgia Meloni. Se ne è cominciato a discutere negli scorsi giorni dopo le nomine di Giovanbattista Fazzolari e Arianna Meloni a capo del coordinamento del partito. “Non facciamo un congresso dal 2017”, continua Mennuni. “Stiamo facendo un grande lavoro, ma noi che siamo in Parlamento adesso siamo impegnati a governare, alcuni di noi sono diventati ministri o sottosegretari, altri sono a capo di alcune commissioni molto importanti. E in tutto ciò c’è un partito da amministrare. Siamo passati dal 3 al 30 percento e nel frattempo sono cresciute in FdI molte figure a livello locale che dobbiamo valorizzare e inserire”.