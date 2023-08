Un “partito popolare, riformista e liberale” non esiste. La lezione di Croce

Il centro. Tutti ne parlano nessuno sa cosa sia, ognuno lo interpreta a modo suo. Per tanti anni durante la Prima Repubblica c’erano i partiti di centro che sommariamente possiamo indicare nella Democrazia cristiana, nel Partito liberale, nel Partito repubblicano e nel Partito socialdemocratico. All’alba della Seconda Repubblica un geniale venditore di tutto (anche di sigle) ha deciso che in Italia avrebbero dovuto esserci due schieramenti in linea con l’emergere di un sistema elettorale maggioritario e che si sarebbero dovuti chiamare centrodestra e centrosinistra. Il signore in questione, ovviamente, si chiamava Silvio Berlusconi. Trovata vincente per lui, che ha caratterizzato un trentennio con il berlusconismo e di riflesso con l’antiberlusconismo, ma certamente non positiva per il nostro paese, che in nome di un pot-pourri indistinto, e sinceramente insignificante, si è distaccato dalle grandi famiglie politiche europee. In Europa, se vogliamo tralasciare gli estremi di destra e di sinistra, sono infatti presenti, pressoché ovunque, un partito popolare generalmente di destra moderata (in qualche caso anche populista) e un partito socialista spesso di stampo riformista (in alcuni casi più massimalista). Altrettanto presente in pressoché tutti i 27 paesi europei (con esclusione dell’Italia) una forza di centro in linea di massima con spiccati connotati liberali. Potremmo fare l’elenco di questi paesi, ma per brevità sorvoliamo. Tanto premesso, mi sono più volte chiesto perché anche nella cosiddetta Seconda Repubblica sopravvivono stereotipi quali centrodestra e centrosinistra e soprattutto perché in quasi tutti i leader politici che vorrebbero rifare un centro alligna il refrain “popolare, riformista e liberale” che, alla luce di quanto sopra, non vuol dire assolutamente nulla e logicamente non dovrebbe essere nelle loro corde e anche nel loro interesse. Me lo sono chiesto e mi sono dato una risposta.

