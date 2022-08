I fallimenti di un centro senza cultura politica. Ricordi della Dc

La Democrazia cristiana era animata da visioni del mondo, non da logiche tattiche. Per questo il famoso terzo polo oggi avrebbe poco senso

Pochi giorni fa Francesco Cundari da queste colonne ha ricordato “l’ultimo centro”, quello democristiano a fronte dei tanti ridicoli tentativi effettuati in questi 28 anni di Seconda Repubblica. Un articolo denso di ricordi e intriso anche di ironie sulle caratteristiche dei democristiani dediti alla permanente mediazioni sino al punto di trovare “soluzioni che soluzioni non erano”. Nonostante le mille critiche enunciate da Cundari, nel suo ricordo della Dc si avverte il rimpianto di non avere alla guida della nazione quel “più grande partito della storia unitaria del paese” che in 40 anni trasformò un paese agricolo con grandi masse popolari analfabete in uno dei cinque paesi più industrializzati del mondo. Ma perché nella Seconda Repubblica quel partito è scomparso e i suoi eredi, anche quelli già parlamentari nella Prima, hanno pesantemente fallito, privando l’Italia di quel centro politico diventato ormai il desiderio nazionale?