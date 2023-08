La stagione dei troppi alibi per il governo

Provare a crescere o continuare con gli alibi? Il caso De Angelis in fondo è solo l’ultimo della serie. Prima, negli ultimi mesi, prima cioè del portavoce della regione Lazio costretto a scusarsi per le sue parole sulla strage di Bologna, c’è stato altro. E, per capirci, ci sono state svariate occasioni in cui Giorgia Meloni, in questioni ben più serie rispetto al minuscolo caso di De Angelis, si è trovata a tu per tu con il suo principale problema. Il suo guaio più grande. La ferita più profonda della sua esperienza di governo (ferita che spiega qualcosa sulle radici della scellerata mossa fatta sulle banche lunedì, che ieri ha fatto precipitare la Borsa italiana). Una ferita sintetizzabile in quattro parole: la sua classe dirigente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE