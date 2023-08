Le regioni e il Pnrr, che cosa preoccupa e che cosa si può fare. Parla Giovanni Toti

La Conferenza delle Regioni presieduta dal governatore leghista del Friuli Massimiliano Fedriga si è detta pronta a collaborare “per il processo di rimodulazione del Pnrr”, ritenuto “fondamentale per il successo degli interventi che dovranno concludersi rispettando il termine del 2026, al fine di garantire la piena attuazione del piano”. Le regioni chiedono però garanzie e indicazioni sugli interventi definanziati (per 16 miliardi), per evitare che progetti già avviati restino fermi. E il fatto che la Conferenza sia guidata da un governatore di centrodestra non rende meno evidente la preoccupazione, sui territori, riguardo al rafforzamento dei meccanismi di raccordo tra amministrazioni locali e governo nazionale, specie in merito alle risorse sostitutive (su cui si stanno muovendo molti sindaci: “Chiediamo la certezza di avere risorse sostitutive in seguito alla rimodulazione dei fondi Pnrr, altrimenti rischiamo di bloccare le procedure per la realizzazione di opere pubbliche”, ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci).

